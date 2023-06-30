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Житель Тывы госпитализирован с симптомами сибирской язвы
В Туве госпитализировали местного жителя с подозрением на сибирскую язву, сообщает ТАСС.
«Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», – указано в сообщении.
Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы.
Отмечается, что на территории Барун-Хемчикского района ввели карантин.
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