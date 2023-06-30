Житель Тывы госпитализирован с симптомами сибирской язвы

В Туве госпитализировали местного жителя с подозрением на сибирскую язву, сообщает ТАСС.

«Предварительно установлено, что 23 июня на чабанской стоянке в селе Бижиктиг-Хая производился убой лошади для сдачи мяса. 29 июня один из лиц, участвовавших в убое, обратился в районную больницу по месту жительства с жалобами на ухудшение состояния здоровья. 30 июня с предварительным диагнозом "сибирская язва" он госпитализирован в инфекционную больницу города Кызыла», – указано в сообщении.

Прокуратурой Барун-Хемчикского района с привлечением специалистов региональных управлений Роспотребнадзора, Россельхознадзора, ветеринарии, здравоохранения проводится проверка по факту госпитализации местного жителя с клиническими признаками сибирской язвы.

Отмечается, что на территории Барун-Хемчикского района ввели карантин.