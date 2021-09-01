В Тюлячинском районе Татарстана после капитального ремонта открылся детский сад

В поселке Лесной Тюлячинского района Татарстана после капитального ремонта открылся детский сад. В его открытии принял участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Дошкольное учреждение рассчитано на 25 детей. В нем есть музыкальный зал, совмещенный с игровой комнатой, кабинет по обучению знаниям безопасности дорожного движения, спальня, обеденный зал, раздевалка.

«Все помещения укомплектованы новой мебелью. Ремонт начался в марте этого года. Строители обновили кровлю и фасады, полностью заменили электросети, коммуникации, отопление, окна», – отметили в министерстве.

В школе села Большие Метески Тюлячинского района также открылась функциональная зона «Точка роста». Сюда входят оснащенные по современным стандартам кабинеты информатики, биологии, химии и физики. Стоимость нового оборудования составила 500 тыс. рублей. Теперь школьники смогут заниматься 3D-моделированием, робототехникой и проводить лабораторные опыты.

В Татарстане в новом учебном году по национальному проекту «Образование» в сельских школах откроются 114 центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.