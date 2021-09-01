В сельских школах Татарстана по нацпроекту откроют 114 центров образования «Точка роста»

В Татарстане в новом учебном году по национальному проекту «Образование» в сельских школах откроются 114 центров образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка роста». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Создание центров образования естественнонаучной и технологической направленности дает возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания», – отметили в министерстве.

Центры «Точка роста» создаются для внедрения новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий. С этого года деятельность центров направлена на обновление содержания и совершенствование методов обучения таким предметам, как физика, химия, биология и технология.

В школах, участвующих в проекте, появятся обновленные учебные кабинеты для изучения этих предметов, а также помещения для проектной деятельности, оснащенные современным оборудованием.

После открытия новых центров образования в этом учебном году региональная сеть «Точек роста» в Татарстане составит 253 школы. До конца 2024 года еще 388 школ, расположенных в сельской местности и малых городах республики, откроют на своих площадках такие центры.