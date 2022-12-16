В Тверской области заступил на боевое дежурство полк с МБР «Ярс»

Входящий в состав дислоцированного в Тверской области Болговского соединения ракетный полк заступил на боевое дежурство со стратегическими ракетными комплексами «Ярс». Об этом заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев в эфире телеканала «Звезда».

«Ракетный полк в Тверской области, в Бологовском соединении, заступил на боевое дежурство на новом подвижном грунтовом комплексе „Ярс“», — сообщил генерал.

Кроме того, Каракаев анонсировал, что второй полк гиперзвуковых ракет «Авангард» заступит на боевое дежурство 17 декабря.

«Непосредственно к нашему дню рождения ракетных войск (День РВСН отмечается 17 декабря — прим. Т-и) будет поставлен на боевое дежурство еще один ракетный полк в Ясненском соединении уже на комплекс „Авангард“», — пояснил генерал-полковник.

Бологовское ракетное соединение — это 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия, входящая в состав 27-й гвардейской ракетной армии РВСН.



Ясненское ракетное соединение — это 13-я ракетная Оренбургская Краснознаменная дивизия, входящая в состав 31-й ракетной армии РВСН.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Министерство обороны РФ дважды за двое суток отчиталось о загрузке в шахты МБР «Ярс» в Козельском ракетном соединении (28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии, входящей в состав 27-й гвардейской ракетной армии РВСН).