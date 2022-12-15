Минобороны ставит на дежурство в центре России вторую за два дня МБР «Ярс»

В Козельском ракетном соединении Ракетных войск стратегического назначения сегодня произведена загрузка в шахтную пусковую установку межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс». Об этом со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ сообщает «Интерфакс».

«В Козельском ракетном соединении (Калужская область) провели загрузку очередной межконтинентальной баллистической ракеты „Ярс“ в шахтную пусковую установку», — сказано в сообщении.

Накануне Минобороны рассказало о загрузке в шахту аналогичной ракеты в том же соединении (28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии, входящей в состав 27-й гвардейской ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения).

«Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить долю современных ракетных комплексов стратегического назначения, увеличить возможности группировки по выполнению поставленных задач», — подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, в Минобороны заметили, что Козельское ракетное соединение стало первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс «Ярс» стационарного (шахтного) базирования.

PC-24 «Ярс» — стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования. Представляет собой модификацию комплекса «Тополь-М». По официальным данным, способен поражать цели на дальности до 11 тыс. километров. Оснащен разделяющейся головной частью с маневрирующими блоками.