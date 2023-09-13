В Тверской области силы ПВО уничтожили беспилотник

Сегодня на территории Конаковского округа Тверской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники эккстренных служб.

В свою очередь губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.



Ранее «Татар-информ» также сообщал, что в результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, получили ранения 24 человека.