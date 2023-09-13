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В Тверской области силы ПВО уничтожили беспилотник
Сегодня на территории Конаковского округа Тверской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона.
Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники эккстренных служб.
В свою очередь губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.
Ранее «Татар-информ» также сообщал, что в результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, получили ранения 24 человека.
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