news_header_top_970_100
Руc Тат
Происшествия 13 сентября 2023 08:38

В Тверской области силы ПВО уничтожили беспилотник

Скопировать ссылку

Сегодня на территории Конаковского округа Тверской области силы ПВО сбили беспилотник. Об этом сообщают пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что в результате никто не пострадал, разрушений нет. В настоящее время на месте работают сотрудники эккстренных служб.

В свою очередь губернатор Игорь Руденя поручил региональным ведомствам оказывать им все необходимое содействие.

Ранее «Татар-информ» также сообщал, что в результате ракетной атаки по Севастополю, целью которой был Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе, получили ранения 24 человека.

#беспилотники
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100