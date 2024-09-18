В Тверской области из-за падения обломков БПЛА начался пожар

Падение обломков БПЛА привело к пожару в городе Торопец Тверской области, сообщает ТАСС.

На место выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по Тверской области. Ведутся работы по локализации пожара.

Силы ПВО продолжают отражение массовой атаки беспилотников в Торопце. Будет проведена частичная эвакуация населения с территории, где работают силы ПВО и ведется тушение пожара.

Эвакуация проводится в город Западную Двину.

Напомним, что за ночь средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотника.