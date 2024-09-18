Над регионами РФ за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника

Силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам РФ.

По сообщениям Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Двадцать семь – над территорией Курской области, шестнадцать – над территорией Брянской области, семь – над территорией Смоленской области, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области.