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СВО 18 сентября 2024 08:31

Над регионами РФ за ночь уничтожили 54 украинских беспилотника

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Силы ПВО пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по объектам РФ.

По сообщениям Минобороны, дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата. Двадцать семь – над территорией Курской области, шестнадцать – над территорией Брянской области, семь – над территорией Смоленской области, три – над территорией Белгородской области и один – над территорией Орловской области.

#пво #бпла
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