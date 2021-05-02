За туристический сезон 2021 года Чистополь посетят 70 теплоходов

За туристический сезон в Чистополь должны зайти 70 теплоходов. Около 15–20 тыс. туристов посетят Чистопольский музей-заповедник в рамках речных круизов. Об этом ИА «Татар-информ» рассказал директор Чистопольского государственного музея-заповедника Александр Печенкин.

«Навигация по Волге открылась 30 апреля. Уже проложены графики речных судов», — напомнил собеседник агентства.

В Чистополе ждут участников речных круизов из Перми, Нижнего Новгорода, Москвы. «По проложенному пути и установленному графику они (теплоходы — прим. Т-и) заходят в Чистополь», — добавил Печенкин.

В 2021 году в Чистопольском музее-заповеднике ждут хороших цифр — на уровне 2019 года. «Загрузка теплоходов может быть совершенно разная — от 100 до 300 человек на палубе. В среднем в этом году теплоходных туристов ожидается от 15 до 20 тыс. Плюс еще организованы автобусные экскурсии. В 2019 году, в допандемийный период, Чистопольский музей-заповедник посетили 61,5 тыс. туристов», — сообщил директор музея.

По словам замдиректора по развитию туризма Земфиры Хуснутдиновой, первый теплоход зайдет в Чистополь 10 мая. Для туристов подготовлена развлекательная программа, а также обзорная экскурсия по городу, исторический центр которого включает множество объектов культурного наследия. Также туристы всегда посещают мемориальный музей Бориса Пастернака.

«В среднем туристы находятся в городе три часа, некоторые любят самостоятельно изучать город. На данный момент активно работаем с заявками», — поделилась Хуснутдинова

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов заявил, что цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года.

Фото: Чистопольский государственный музей-заповедник.