Глава Госкомитета РТ по туризму: Цены на отдых в Татарстане остались на уровне 2019 года

Отдых в Татарстане в этом году абсолютно доступен и идентичен ценам 2019 года, заявил председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов в интервью Андрею Кузьмину.

По оценкам госкомитета, из-за ситуации с коронавирусом в республике закрылось не более 10 отелей и хостелов. Сергей Иванов выразил надежду на то, что при закрытых границах повышенный спрос на отдых внутри страны позволит гостиницам немного компенсировать потери 2020 года.

«Я могу откровенно заявить, что цены в Татарстане [на отдых] не увеличились, они сейчас находятся на уровне цен 2019 года. Может быть, на 3-5% с учетом инфляции они поднялись. То есть отдых в Татарстане на сегодняшний день абсолютно доступен и идентичен ценам 2019 года», — сказал Иванов.

По его словам, остались прежними цена номера в отеле, тура, экскурсовода, среднего обеда и среднего чека.

«Если где-то и есть незначительное повышение, то оно обусловлено только увеличивающейся себестоимостью. Например, подорожали продукты питания, где-то увеличились тарифы организаций. В обычные даты цена осталась такая же, как 2019 году. Поэтому можно смело приезжать отдыхать», — заверил председатель Госкомитета РТ по туризму.