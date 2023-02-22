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Общество 22 февраля 2023 12:17

Эксперт: В туротрасли Татарстана появились откровенные случаи мошенничества

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Прошедший 2022 год оказался для турбизнеса крайне непростым. Представители индустрии путешествий рассказали «Татар-информу», что сократился объем пассажиропотока, а путевки подорожали. Это привело к тому, что некоторые турфирмы обанкротились. В отрасли утверждают, что появились откровенные случаи мошенничества.

«В республике наметилась негативная тенденция, — констатирует президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов. За минувшую осень и эту зиму две или три туристические компании “кинули” своих клиентов с путешествиями».

Подробнее о том, куда можно поехать путешествовать в 2023 году, читайте в материале «Татар-информа» «Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов»

#путешествия #отдых #рамиль мифтахов
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