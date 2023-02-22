«Просто какое-то поветрие: сразу несколько компаний в Татарстане обманули туристов»

Фото: © Любовь Шебалова / «Татар-информ»

«Наметилась негативная тенденция: две или три туркомпании “кинули” своих клиентов с путешествиями»

Прошедший 2022 год оказался для турбизнеса крайне непростым. Представители индустрии путешествий рассказали «Татар-информу», что сократился объем пассажиропотока, а путевки подорожали. Это привело к тому, что некоторые турфирмы обанкротились. В отрасли утверждают, что появились откровенные случаи мошенничества.

«В республике наметилась негативная тенденция, — констатирует президент Ассоциации турагентств Татарстана Рамиль Мифтахов. — За минувшую осень и эту зиму две или три туристические компании “кинули” своих клиентов с путешествиями».

Рамиль Мифтахов: «За минувшую осень и эту зиму две или три туристические компании “кинули” своих клиентов с путешествиями» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Просто поветрие какое-то. Прежде такого не было. В 2022 году не одна и не две, а штук шесть компаний обманули людей», — подтвердила «Татар-информу» директор одной из туристических фирм, пожелавшая остаться неназванной. «Цены на путевки сильно выросли. Эти деятели предлагали людям купить их почти вдвое дешевле. То есть просто сыграли на жадности. А потом собрали с туристов деньги, и на этом всё», — описала она гениальную по своей простоте схему.

Как не попасть на крючок мошенников тем, кто собирается на курорт? «Не стоит верить, что у одной компании тур может стоить вдвое дешевле, чем у другой. Турист в любом случае поинтересуется ценами в двух-трех местах. Если один оператор говорит, что путевка стоит 150 тысяч, а другой называет 70 тысяч, здесь явно что-то не то», — обратила внимание собеседница «Татар-информа».

По ее словам, комиссия турагента составляет 6-8%, не больше. На эту сумму и может быть разница, если кто-то решит отдать тур без своей комиссии. Женщина рассказала, что туристический бизнес строится на доверии: одни клиенты приводят с собой других. И если обращаться в турфирму без рекомендации друзей и знакомых, можно получить плачевный результат.

Хотя, по ее словам, как минимум одна из компаний – «Алена-тур» обвела вокруг пальца туристов, уже имевших опыт поездок на отдых. Могут ли случаи мошенничества повториться в этом году? «Запросто, — рассудил директор туркомпании. — Пока люди будут покупать туры, реагируя на бешеные скидки». Судя по всему, ответственность таких недобросовестных турагентов не страшит.

«Проблема наших людей — излишняя доверчивость. Туристическая компания должна иметь свой офис. Обязательны также договор и кассовый чек» Фото: © «Татар-информ»

«Все эти мошенники — “домушники“»

«Все эти мошенники — “домушники”», — рассказывает Мифтахов. В том смысле, что они бронируют туры, сидя дома. И при этом не остаются без клиентуры. «Я с этой девочкой три года ездила, кидала ей деньги на карту, она меня никогда не подводила. А потом за день до вылета узнала, что свои наличные потеряла», — привел он рассказ одной их обманутых туристок.

«Проблема наших людей — излишняя доверчивость. Все очень просто: если менеджер работает дома, мол, ради того, чтобы за аренду не платить, ни в коем случае не имейте с ним дел. Туристическая компания должна иметь свой офис. Обязательны также договор и кассовый чек. Причем желательно, чтобы он был пробит при вас, а не прислан по интернету, — рекомендовал Мифтахов. — Не перечисляйте деньги на карты каким-то непонятным людям. Вы должны внести наличные через кассу или оплатить счет по QR-коду. Другого варианта нет».

Если вам предлагают сделать иначе, откажитесь, советует Президент Ассоциации турагентств РТ. «Сейчас развелось много аферистов. А путевки недешевые. Можно так “попасть на деньги”, что мама не горюй», – обратил внимание он.

По словам Мифтахова, в Казани много туркомпаний, которые соответствуют всем требованиям и имеют хороший опыт работы. «Поверьте: какие бы отношения у вас ни были, если человек ведет бизнес правильно, никаких проблем не должно возникнуть ни с ним самим, ни с договором, ни с оплатой, ни с кассовым чеком. Иначе может случиться так, что вы потеряете отложенные на отдых деньги и ваши хорошие взаимоотношения тут же улетучатся», — предостерег он.

Директор компании AVT сообщил нашему изданию, что, судя по их данным, направление №1 — это Турция, затем следует Сербия Фото: © Любовь Шебалова / «Татар-информ»

В лидерах — Турция, Египет и Эмираты

По словам Рамиля Мифтахова, самые массовые направления весеннего сезона — это Египет и Эмираты. Менеджер по туризму агентства «Инициатива+» Альбина Мингазова отметила, что в ОАЭ можно рассчитывать на отличный отдых уже в марте, затем там начинается изнуряющая жара. «Летом в Эмиратах невозможно: температура под 50 градусов», — согласился с ней президент Ассоциации турагентств РТ.

В обе эти страны из Казани можно улететь напрямую, без пересадок в Москве. К первомайским праздникам к ним присоединится и Турция, куда самолеты из столицы РТ будут отправляться в ежедневном режиме.

Директор компании AVT (один из крупнейших игроков на рынке продаж авиабилетов в Казани) Азамат Сабиров сообщил нашему изданию, что, судя по их данным, направление №1 — это Турция, затем следует Сербия. Большой объем туристов принимают и Эмираты.

Мифтахов напомнил, что в качестве варианта для отдыха есть еще Таиланд, в который тоже есть прямые вылеты из Казани, но у этого направления «смешные объемы». По словам Мингазовой, из Казани без пересадок можно отправиться также на Гоа. А из Москвы можно улететь на Шри-Ланку, Сейшелы и круглогодичную Кубу. «Шри-Ланка понимает, что у нее появилась хорошая возможность заполнить свои курорты. Там сейчас пытаются решить вопрос с использованием карты “Мир” и делают всяческие послабления российским туристам», — обратил внимание Сабиров.

Президент Ассоциации турагентств РТ упомянул также дружественный Китай, но летом там не сезон, лучше ехать осенью.

Президент Ассоциации турагентств РТ упомянул также дружественный Китай, но летом там не сезон, лучше ехать осенью Фото: © «Татар-информ»

По информации гендиректора туристической компании «Евразия» Диляры Насыбуллиной, на днях в сетке рейсов «Аэрофлота» появился Тунис, куда так же не нужна виза. Правда, по словам Мифтахова, сезон там начинается с мая и длится по сентябрь. До этого в море купаться некомфортно — вода прохладная.

В туркомпаниях ждут, что откроют новые направления. «Надеемся, что и Кипр будет. Многие страны уже сняли ковидные ограничения. Ведутся переговоры о возобновлении авиасообщения в некоторые регионы», — прокомментировала руководитель «Евразии». По словам Насыбуллиной, в сравнении с прошлым годом возможностей для путешествия становится больше. Например, помимо турецкого премиум-сегмента в летний сезон есть вариант «по хорошей цене» отправиться на отдых на Мальдивы.

Участники рынка заметили «Татар-информу», что российский юг мог быть и подешевле. С учетом этого многие соотечественники, у кого нет запрета на зарубежные путешествия, выберут отдых за пределами страны.

Глава агентства «Компаньон СП» Сергей Пасечник напоминает, что не стоит сбрасывать со счетов и бывшие союзные республики. Такие как Азербайджан, Армения, Грузия. «Сами эти страны тоже хороши как вариант отдыха, смены локации, мыслей и настроения. Там тоже есть санатории, моря, красивая природа, кухня», — сказал он.

В Турции ввели дополнительное налогообложение отелей. Есть факторы, которые влияют на стоимость проживания, питания и обслуживания в отеле. Все это дает очень сильное удорожание турпутевок Фото: © Любовь Шебалова / «Татар-информ»

«Авиабилет в Турцию в этом сезоне будет стоить 50-60 тысяч минимум»

К каким расходам готовиться туристам? Однозначно большим. По словам Рамиля Мифтахова, подорожание туров связано со стоимостью авиаперелетов: билеты на самолеты из России стали очень дорогие.

«Например, билет в Турцию в сезон обойдется в 50-60 тыс. рублей. Это минимальная цена в оба конца, не считая остального», — спрогнозировал он. В целом по сравнению с прошлым годом Турция подорожала минимум на 15-20%. Хотя путевки туда и в 2022 году не отличались дешевизной. Впрочем, для роста стоимости туров в эту страну есть предпосылки.

За это время выросло в цене топливо. В Турции ввели дополнительное налогообложение отелей. Наконец, там высокий уровень инфляции. Увеличили зарплату сотрудникам, занятым в этой сфере, перечислил Мифтахов. В общем, есть факторы, которые влияют на стоимость проживания, питания и обслуживания в отеле. Все это в совокупности дает очень сильное удорожание турпутевок.

«Но кто еще готов нас принять? — задался вопросом он. — Другой страны с таким уровнем отелей просто нет». Так, если сравнивать качество сервиса и питания, то Египет Турции, безусловно, проигрывает: «Говорить, что это стопроцентная альтернатива, не приходится». Кроме того, в стране фараонов летом достаточно жарко. Директор турагентства «Евразия» Диляра Насыбуллина также отметила, что сейчас Турция — это фактически единственное направление, которое предлагает «хороший сервис за разумные деньги».

«Стоимость туров такая, какая она есть», — философски замечает гендиректор турагентства «Компаньон СП». Тот факт, что перелеты выросли в цене вдвое, он считает следствием их сокращения.

Пасечник подчеркнул, что Турция и зимой не прекращала принимать туристов. «Дорогие отели там работают круглогодично. Пользуясь тем, что нашим туристам без пересадки лететь особо некуда, они могут позволить себе поднять цены – пока есть желающие приобретать туда турпутевки», — считает Пасечник.

«Такого активного раннего бронирования Турции как в прошлом году, к сожалению, нет. В первую очередь, из-за роста цен» Фото: © «Татар-информ»

«Обычно в это время гостиницы были забронированы уже до октября»

Участники рынка отмечают, что цены бронирования тоже стали высокими, и продолжают расти. «Такого активного раннего бронирования Турции, как в прошлом году, к сожалению, нет. В первую очередь из-за роста цен. Народ просто не готов “столбить” за собой место за такую стоимость. В гостиницах тоже отмечают, что раннее бронирование у них очень неглубокое — обычно в это время у них все было расписано уже до октября», — констатировала Диляра Насыбуллина.

По ее данным, в этом году на 50% меньше забронированных туров, чем годом ранее. «Раньше при раннем бронировании предоплата составляла 500 рублей, сейчас это 5 тысяч рублей, но остающийся ранее хвостик платы за турпутевку теперь превратился в хвостище. Это тоже останавливает тех, кто рассматривает варианты будущего отдыха», — пояснила руководитель «Евразии».

По объяснениям турецких отельеров, у них из-за экономического кризиса и падения лиры все энергоносители (электричество и газ) выросли в цене. Подорожало и обслуживание гостиниц, напомнила она о причинах подорожания отдыха в самой популярной у россиян стране.

Мифтахов напомнил, что мы находимся в санкционном поясе. Но через Сербию или Турцию можно транзитом без проблем посетить любую европейскую страну Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вся Европа открыта, если есть шенгенская виза»

А что делать тем, кто привык путешествовать в европейские страны? Мифтахов напомнил, что мы находимся в санкционном поясе: ни один наш самолет не может даже пролететь над Европой. Но через Сербию или Турцию можно транзитом без проблем посетить любую европейскую страну. Таким образом можно добраться даже до Австралии. «Вся Европа открыта, если есть шенгенская виза», — подтвердил Пасечник.

Можно ли получить шенген сейчас? Массового туризма нет, поэтому сделать это сложнее. Но в индивидуальном порядке визы открывают, говорит глава агентства «Компаньон СП». Отказывают же тем туристам, кто, по всей видимости, из-за желания сэкономить «не бронирует реальные отели и не покупает реальные авиабилеты, а что-то придумывает».

Президент Ассоциации турагентств РТ уточнил, что теперь не дают длинных шенгенов. Но на сроки поездки получить такую визу реально. По самым массовым направлениям выдача виз и не прекращалась. Консульские службы Франции, Испании, Италии продолжали работу. «До сих пор идет тихое оформление. Кому надо, тот делает», — говорит он. Но увеличилось число документов в пакете, время рассмотрения и консульский сбор: раньше он составлял 35 евро, не считая сервисных услуг. Сейчас это уже 85 евро.

Азамат Сабиров рассказал «Татар-информу» о сложном маршруте, которым его товарищ решил добираться в Барселону. Из Москвы он намеревался отправиться до Калининграда, далее — в Гданьск и оттуда уже к своей цели. «Понятно, что это долго, но зато в разы дешевле. Автобусы между Калининградом и Польшей продолжают ходить. Политики в Евросоюзе говорят одно, а на деле несколько другое», — отметил собеседник нашего издания.

По наблюдениям директора AVT, туры в целом стали образовываться очень интересно. Он рассказал, что раньше у авиакомпаний был интерес убедить транзитного туриста задержаться на день-два, посмотреть страну, «оставить в ней денежку». Это называется stopover.

Cейчас из-за спецоперации многие путешествующие уже сами отказываются от быстрых стыковок. Что вполне объяснимо: они стоят в два раза дороже. «Соответственно, если ты хочешь сэкономить, делаешь 25-часовую остановку, берешь дешевый отель и смотришь один день Стамбул», — подсказал решение собеседник агентства.

По словам Сабирова, кто раньше отправлялся на отдых за границу, продолжают это делать и сейчас, несмотря на возросшую стоимость таких туров. «И в Европу все катаются. Как и в ОАЭ. В Дубае дружно соседствуют и русские, и украинцы. Он вообще феноменально развивается. Почему-то туда наших соотечественников уезжает больше всего. Дубай даже называют теперь “Запасная Москва”».

Президент Ассоциации турагентств РТ уточнил, что теперь не дают длинных шенгенов. Но на сроки поездки получить такую визу реально Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не надо экономить на страховке с хорошим покрытием»

«Я всегда напоминаю туристам: берите медицинскую страховку с хорошим покрытием. Не надо на этом экономить», — отметил «Татар-информу» Азамат Сабиров.

Он рассказал, что в своей практике часто сталкивается с ситуациями, когда люди, отправляясь в тур за много тысяч километров от дома, экономят 1-2 тысячи рублей на страховке. «Если семья состоит из четырех человек, экономия составляет 8 тысяч или даже 4 тысячи. В момент оформления тура кажется, что это ненужные траты. Я стараюсь объяснить, что эта маленькая экономия порой приводит к большим проблемам. У кого-то из отдыхающих возникли проблемы со здоровьем, а денег нет. И начинаются сборы с миру по нитке. Лучше сразу позаботиться о своем благополучии».

Что же касается страховки от невылета, то, по словам Сабирова, она условная. «Все стыковки нужно всегда соизмерять с размерами аэропорта и со своими возможностями. И всегда понимать, что стыковочный рейс может и не произойти», — дал рекомендации он.

«Те, кто не может лететь за границу, переходят на отдых внутри страны. Например, хорошо загружаются рейсы в Сочи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спрос на внутренний туризм растет в двукратном размере»

Сабиров также рассказал нашему изданию, что они наблюдают большой запрос в том числе и на внутренние рейсы. «В основном это Москва и Санкт-Петербург, куда билеты сейчас стали стоить 1-1,3 тыс. рублей. Также пользуются популярностью Махачкала и Дальний Восток, который ранее даже не рассматривали как вариант отдыха. Есть полеты и в Мурманск», — сказал он.

По его оценке, спрос на внутренний туризм растет в двукратном размере: «Те, кто не может лететь за границу, переходят на отдых внутри страны. Например, хорошо загружаются рейсы в Сочи».

По информации директора AVT, регион от Анапы до Сочи будут активно застраивать туристическими объектами, так как нагрузка возрастает — все больше людей переключается на Черное море. «Несмотря на то что в советское время все там отдыхали, потенциал региона еще достаточно большой», — уверен Сабиров.

Рамиль Мифтахов прогнозирует, что в этом году вырастут цены и на внутренние туры: «Ожидается высокий спрос. Отели абсолютно точно будут поднимать стоимость проживания. На транспортные услуги цены уже повышаются. Запчасти для автобусов импортные, их еще нужно откуда-то везти. Все это в совокупности приводит к удорожанию услуг в сфере отдыха в России в целом».