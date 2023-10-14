В Туркменистане с 17 по 19 октября пройдут Дни культуры Татарстана

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Туркменистане, в городах Ашхабад и Мары, с 17 по 19 октября пройдут Дни культуры Республики Татарстан. В течение трех дней состоятся показы татарстанского кино, будет представлена выставка-презентация татарстанских объектов ЮНЕСКО и выставка изделий ведущих мастеров народных художественных промыслов республики, концерты мастеров искусств Республики Татарстан с участием Государственного ансамбля фольклорной музыки Республики Татарстан и ведущих солистов Республики Татарстан.

Церемония открытия Дней культуры Республики Татарстан в Туркменистане пройдет 17 октября во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана, сообщили в пресс-службе Минкульта РТ. В программе церемонии – выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции, эксклюзивных авторских работ ведущих мастеров народных художественных промыслов Республики Татарстан, фотовыставка объектов ЮНЕСКО Республики Татарстан и концерт мастеров искусств Республики Татарстан.

18 октября в городе Мары в Государственном драматическом театре Марыйского велаята имени Кемине республика представит зрителям концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Утром в Ашхабаде в Музее изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого пройдет круглый стол на тему «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел».

В рамках Дней татарстанского кино в кинотеатре «Ашхабад» пройдут показы татарских кинофильмов «Ибн Фадлан», «Тарлан», «Исэнмесез».

Завершатся Дни культуры Республики Татарстан в Туркменистане 19 октября во Дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана концертом дружбы между мастерами культуры и искусства Республики Татарстан и Туркменистана.

В конце сентября текущего года Дни культуры Республики Татарстан прошли в Чечне, о чем сообщал «Татар-информ».