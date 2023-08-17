В турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла

В турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, сообщает РИА Новости.

Как указано в сообщении, подземные толчки зарегистрированы в районе Гелбашы. Очаг залегал на глубине 5,43 км.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее «Татар-информ» сообщал о землетрясении в северной части Турции. Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в конце июля. Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 км к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 12 километров.