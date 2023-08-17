Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В турецкой провинции Адыяман произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла
В турецкой провинции Адыяман, на юго-востоке страны, произошло землетрясение магнитудой 4,1 балла, сообщает РИА Новости.
Как указано в сообщении, подземные толчки зарегистрированы в районе Гелбашы. Очаг залегал на глубине 5,43 км.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее «Татар-информ» сообщал о землетрясении в северной части Турции. Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло в конце июля. Эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 км к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 12 километров.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа