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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным центра, эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 км к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 12 километров.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.
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