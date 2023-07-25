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Происшествия 25 июля 2023 10:57

В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла

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В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,5 балла, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным центра, эпицентр располагался в 69 километрах к северо-западу от города Османие и в 20 км к северо-востоку от города Козан. Очаг залегал на глубине 12 километров.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.

#землетрясение #Турция
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