В Турции разбился самолет с начальником Генштаба Ливии

В Турции потеряна связь с частным самолетом, на борту которого находился начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ливии (базирующегося в Триполи Правительства национального единства) генерал Мохаммед Али аль-Хаддад.

«От самолета в районе Хаймана поступил запрос на экстренную посадку; однако после этого связь с самолетом восстановить не удалось», – сообщил в социальной сети X (прежде Twitter) министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Бизнес-джет Falcon 50 с бортовым номером 9H-DFJ вылетел из аэропорта Анкары «Эсенбога» в Триполи в 20.10 по местному времени (совпадает с московским). Связь с бортом оборвалась в 20.52, отметил глава МВД.

Полеты в аэропорту столице Турции приостановлены. По информации издания AHaber, жители района Хаймана неподалеку от Анкары слышали громкий звук (напоминающий взрыв).

Газета Cumhuriyet отмечает, что на борту самолета находились пять пассажиров (начальник Генштаба Ливии и его окружение), два пилота и еще один член экипажа. По данным газеты, самолет разбился.

Крушение самолета подтверждает и газета Sabah. Она пишет, что обломки воздушного судна найдены, и замечает, что момент катастрофы запечатлели камеры видеонаблюдения.

Газета Yeni Şafak замечает, что Мохаммед Али аль-Хаддад прибыл в Анкару по приглашению начальника турецкого Генерального штаба генерала Сельчука Байрактароглу. Он также встретился с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером.

Upd. (00.28): Глава Правительства национального единства Ливии Абдель Хамид Дбейба подтвердил гибель начальника Генштаба. «Начальник [Генерального] штаба <...>, его советник, начальник штаба сухопутных войск и директор Управления военного производства погибли в трагической аварии по возвращении из официальной поездки в Анкару», – заявил Премьер, уточнив, что погиб также сопровождавший генерала фотограф пресс-службы (цитата по ТАСС).