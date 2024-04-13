В Тукаевском районе Татарстана перестала существовать одна из деревень

В Татарстане принят закон об упразднении деревни Мартыш в Тукаевском районе. Соответствующий документ подписал Раис республики Рустам Минниханов.

«Упразднить деревню Мартыш Тукаевского района Республики Татарстан», — говорится в документе.

Напомним, что законопроект в конце марта 2024 года был принят на заседании Государственного Совета РТ. Деревня располагалась на территории Иштеряковского сельского поселения. Основанием для упразднения стало загрязнение химическими веществами реки Мартышка и двух родников.

В 2008 году были установлены границы единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла, в которые в том числе попала эта деревня. На таких территориях, согласно СанПиН, запрещено размещать объекты для проживания людей.