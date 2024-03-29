В Тукаевском районе Татарстана упразднят деревню Мартыш

В Татарстане упразднят деревню Мартыш, расположенную в Тукаевском районе. Соответствующий законопроект приняли депутаты на 52-м заседании Госсовета РТ. Ранее с такой инициативой выступил совет района, а также жители во время публичных слушаний.

Деревня Мартыш расположена на территории Иштеряковского сельского поселения, в 1550 метрах к югу от промплощадок предприятий Нижнекамского промышленного узла, рассказал заместитель главы Тукаевского района Рустем Закиров.

Впервые от жителей деревни жалобы на загрязнение химическими веществами реки Мартышка и двух родников поступили в январе 2008 года. С этого времени санитарно-эпидемиологическое и экологическое состояние населенного пункта природоохранными службами было поставлено на постоянный контроль.

«Решением главного государственного санитарного врача по Татарстану от 15 июля 2008 года определены границы единой санитарно-защитной зоны Нижнекамского промышленного узла. В его границы входит деревня Мартыш. По СанПиН в санитарно-защитной зоне не допускается размещение объектов для проживания людей», – отметил докладчик.

В связи с этим, по его словам, все недвижимое имущество собственников было инвентаризировано и проведена его оценка. Жителям были предоставлены новые квартиры в Набережных Челнах и Нижнекамске, выплачена компенсация.

«В настоящее время на территории деревни нет граждан, зарегистрированных по месту жительства. На территории жилых строений не имеется», – подчеркнул Закиров.

Заместитель председателя Комитета Госсовета по государственному строительству и местному самоуправлению Хафиз Миргалимов добавил, что при строительстве новых промышленных объектов нужно учитывать интересы населения. Депутат отметил, что необходимо также изучить экологическую ситуацию на этой территории.

«За 30 лет в России исчезло 34 тыс. деревень. Да, закон надо принимать, но мемориальный камень там надо поставить. Раньше там 160 домов было», – заявил он.

Деревня Мартыш известна с 1678 года как Бачкеева Пустошь (Бекчюрова Пустошь), в дореволюционные времена упоминалось также как Мартыш Баш. В XVIII-XIX веках жители относились к категории государственных крестьян. Занимались земледелием, разведением скота, пчеловодством, плетением лаптей, изготовлением телег и саней. В начале XX века здесь функционировали водяная мельница, крупообдирка.