В Тукаевском районе спасатели нашли женщину, которая ушла за грибами и заблудилась

Сегодня на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу возле деревни Белоус заблудалась женщина.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место оперативно выехали спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Через два часа 49-летняя женщина нашлась, в медицинской помощи она не нуждалась.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Напомним, с начала грибного сезона в лесах Татарстана более 50 раз велись поиски заблудившихся.

Прежде чем пойти в лес, необходимо оценить состояние своего здоровья и заранее изучить свой маршрут. Полностью зарядите телефон, возьмите с собой спички или зажигалку, нож, фонарик, свисток, запас еды, воды и необходимых вам лекарств, сообщите родственникам или друзьям о своих намерениях и спланируйте контрольное время выхода на связь.

Не ходите в лес в одиночку. Носите в лесу только яркую одежду, не уходите с запланированного маршрута. Будьте внимательны, запоминайте, откуда пришли.

Если вы потерялись, сохраняйте спокойствие и звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.