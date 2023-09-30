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В Тукаевском районе спасатели нашли женщину, которая ушла за грибами и заблудилась
Сегодня на единый номер вызова экстренных служб поступило сообщение о том, что в Боровецком лесу возле деревни Белоус заблудалась женщина.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, на место оперативно выехали спасатели Набережночелнинского поисково-спасательного отряда. Через два часа 49-летняя женщина нашлась, в медицинской помощи она не нуждалась.
Напомним, с начала грибного сезона в лесах Татарстана более 50 раз велись поиски заблудившихся.
Прежде чем пойти в лес, необходимо оценить состояние своего здоровья и заранее изучить свой маршрут. Полностью зарядите телефон, возьмите с собой спички или зажигалку, нож, фонарик, свисток, запас еды, воды и необходимых вам лекарств, сообщите родственникам или друзьям о своих намерениях и спланируйте контрольное время выхода на связь.
Не ходите в лес в одиночку. Носите в лесу только яркую одежду, не уходите с запланированного маршрута. Будьте внимательны, запоминайте, откуда пришли.
Если вы потерялись, сохраняйте спокойствие и звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112.
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