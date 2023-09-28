С начала сезона в лесах Татарстана сотрудники МЧС искали более 50 заблудившихся грибников

С начала грибного сезона в лесах Татарстана более 50 раз велись поиски заблудившихся. В ГУ МЧС России по РТ напомнили грибникам о правилах безопасности в лесу.

«Обычно люди всегда уверены в своих силах и возможностях, да и в лес идут ненадолго. Такая излишняя самоуверенность может стать роковой ошибкой. В группе риска – дети, пожилые люди и городские жители», – отметил начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин.

Прежде чем пойти в лес, необходимо оценить состояние своего здоровья и заранее изучить свой маршрут. Полностью зарядите телефон, возьмите с собой спички или зажигалку, нож, фонарик, свисток, запас еды, воды и необходимых вам лекарств, сообщите родственникам или друзьям о своих намерениях и спланируйте контрольное время выхода на связь.

Не ходите в лес в одиночку. Носите в лесу только яркую одежду, не уходите с запланированного маршрута. Будьте внимательны, запоминайте, откуда пришли.

Если вы потерялись, сохраняйте спокойствие и звоните по единому номеру вызова экстренных служб 112. Попытайтесь объяснить, где вы находитесь, ищите и называйте ориентиры