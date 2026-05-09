В Тукаевском районе состоялся праздничный парад в честь 81-й годовщины Победы

В Круглопольском сельском поселении Тукаевского района состоялся торжественный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном мероприятии приняли участие жители поселения, школьники, воспитанники детского сада, работники культуры, представители районной власти и гости.

Торжественным маршем по центральной улице прошли участники парада, отдавая дань уважения поколению победителей.

Вместе с жителями в мероприятии приняли участие заместитель главы Тукаевского района Рустем Закиров, глава Круглопольского сельского поселения Ольга Маркова, а также депутат и активист СВО Валерий Тигр.

После парада состоялось возложение цветов к мемориалу павшим воинам. Участники церемонии почтили минутой молчания память всех, кто отдал жизнь за свободу Родины.

Во время мероприятия звучали слова поддержки в адрес участников специальной военной операции и их семей. Отдельное внимание уделили матерям военнослужащих, чьи сыновья сегодня находятся на передовой.

«В 45-м году мы одержали Великую Победу. Но и сегодня наши ребята находятся на передовой, защищая рубежи нашей Родины. Сегодня мы все вместе – и в тылу, и на передовой – делаем одно дело, чтобы приблизить нашу Победу, Победу нашей великой страны», – отметил Валерий Тигр.

Праздничные мероприятия в поселении продолжились концертом и полевой кухней. День Победы объединил жителей разных поколений – от самых юных участников до ветеранов и старожилов села.