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В Тукаевском районе смонтировали балки пролетного строения моста на М7 через Шильнебашку
В Тукаевском районе Татарстана, на 1063-м км автодороги М7 «Волга», возводится мост протяженностью 106 метров — возведены 4 опоры, устроены ригели, насадки, подферменники и смонтированы 42 железобетонные балки пролетного строения длиной 33 метра. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».
В ближайшее время мостостроители приступят к армированию межбалочных швов пролетного строения — выполнят выравнивающий слой из бетона, устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.
Кроме того, будут обстроены водоотводные лотки, смонтировано наружное освещение, барьерное и перильное ограждения, нанесена дорожная разметка.
Ранее сообщалось, что на двух путепроводах на трассе М7 в Татарстане смонтированы балки пролетного строения.
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