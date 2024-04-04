В Тукаевском районе смонтировали балки пролетного строения моста на М7 через Шильнебашку

Фото: пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор»

В Тукаевском районе Татарстана, на 1063-м км автодороги М7 «Волга», возводится мост протяженностью 106 метров — возведены 4 опоры, устроены ригели, насадки, подферменники и смонтированы 42 железобетонные балки пролетного строения длиной 33 метра. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

В ближайшее время мостостроители приступят к армированию межбалочных швов пролетного строения — выполнят выравнивающий слой из бетона, устроят деформационные швы, уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие.

Кроме того, будут обстроены водоотводные лотки, смонтировано наружное освещение, барьерное и перильное ограждения, нанесена дорожная разметка.

Ранее сообщалось, что на двух путепроводах на трассе М7 в Татарстане смонтированы балки пролетного строения.