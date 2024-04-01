На двух путепроводах на трассе М7 в Татарстане смонтированы балки пролетного строения

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

На двух путепроводах на трассе М-7 «Волга» в Татарстане были смонтированы балки пролетного строения. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Мостостроители возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали железобетонные балки пролетного строения. В рамках строительства путепровода на 1141-м км на данном этапе ведутся работы по устройству сопряжений путепровода с насыпями земляного полотна. А на участке строительства трехпролетного путепровода на 1110-м км ведутся работы по армированию и устройству опалубки швов омоноличивания балок пролетного строения», — говорится в сообщении.

Путепроводы в составе транспортных развязок возводят в рамках реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Они обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу. Одно искусственное сооружение протяженностью 78 метров строят на пересечении с региональной дорогой М7 «Волга» — Новый Мелькен, второе сооружение протяженностью 25 метров — над дорогой Старое Айманово — Качкиново.