Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На двух путепроводах на трассе М7 в Татарстане смонтированы балки пролетного строения
На двух путепроводах на трассе М-7 «Волга» в Татарстане были смонтированы балки пролетного строения. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Мостостроители возвели опоры, устроили ригели, насадки, подферменники и смонтировали железобетонные балки пролетного строения. В рамках строительства путепровода на 1141-м км на данном этапе ведутся работы по устройству сопряжений путепровода с насыпями земляного полотна. А на участке строительства трехпролетного путепровода на 1110-м км ведутся работы по армированию и устройству опалубки швов омоноличивания балок пролетного строения», — говорится в сообщении.
Путепроводы в составе транспортных развязок возводят в рамках реализации скоростного маршрута Казань — Екатеринбург — Тюмень. Они обеспечат комфортный и безопасный выезд на федеральную автодорогу. Одно искусственное сооружение протяженностью 78 метров строят на пересечении с региональной дорогой М7 «Волга» — Новый Мелькен, второе сооружение протяженностью 25 метров — над дорогой Старое Айманово — Качкиново.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»