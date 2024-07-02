В Тукаевском районе РТ построили элеватор за 1,4 млрд рублей

Фото: пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ

В Малошильнинском сельском поселении Тукаевского района Татарстана завершено строительство элеватора мощностью 42 тыс. тонн. Об этом сообщает пресс-служба Инспекции госстройнадзора РТ.

Элеватор включает приемное устройство на два проезда, зерноочистительное сооружение, четыре оперативных силоса хранения зерна, две зерносушильные установки Strahl 11000FR на 100 плановых тонн в час каждая, бункеры отгрузки на автотранспорт, конвейерная галерея, десять силосов с плоским дном, диспетчерскую, три норийные вышки, конвейерную эстакаду с обслуживающими площадками и бункерами.

Застройщиком выступило АО «Набережночелнинский элеватор», техническим заказчиком — ООО «Челны-Бройлер» (входит в холдинг «Агросила»). Генеральным подрядчиком было ООО «КЭР-Промстрой», но фактически работы выполнило ООО «Воронежская инжиниринговая компания». Спроектировало комплекс ООО «Техпроект».

Газета «Вести КАМАЗа» пишет, что суммарные инвестиции в строительство элеватора превысили 1,4 млрд рублей. При этом «Агросила» рассчитывает теперь не только увеличить объем переработки зерна, но и сократить выбросы зерновой пыли на 7,8 тонны в год. Количество источников выбросов сократится на 32 единицы, также снизится шум от работы оборудования.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в строительство элеватора «Свияжск-Зернопродукт» вложено 2,8 млрд рублей.