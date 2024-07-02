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В строительство элеватора «Свияжск-Зернопродукт» вложено 2,8 млрд рублей
Инвестиции в строительство элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» в Татарстане составили 2,8 млрд рублей. Он рассчитан на 122,5 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Об этом стало известно на брифинге в Кабмине РТ.
«Этот комплекс сыграет большую роль. Проект станет самым инновационным и быстрым терминалом в Татарстане и, наверное, в Приволжском федеральном округе. Особенностью элеваторного комплекса является высокая скорость отгрузки», – рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.
Глава Минсельхозпрода отметил, что элеватор обеспечит хранение, очистку, сушку, перевалку и погрузку сельхозпродукции с возможностью отгрузки на автомобильный, водный и железнодорожный транспорт.
«По железнодорожному транспорту – 350 тонн в час с возможностью загрузки до 65 вагонов в сутки. Это позволит отправлять быстрые маршрутные составы в главные порты страны – Новороссийск, Усть-Луга и Высоцк», – подчеркнул он.
Ранее максимальная суточная скорость отгрузки по всем элеваторам в Татарстане составляла 8–10 вагонов при работе в две смены.
Для транспортировки водным транспортом можно отгружать до 700 тонн зерна в час. Основные направления отгрузки – Санкт-Петербург, порт Кавказ, порты Азовского моря и Астрахани.
«Это позволит нашим аграриям выйти на прямой экспорт в Иран, Турцию, Египет, Саудовскую Аравию, Индию», – уточнил Зяббаров.
По его словам, в этом году уже экспортировано зерно водным транспортом в Индию.
Напомним, что строительство элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» началось в 2022 году.
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