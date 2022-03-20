В Тукаевском районе построят многоквартирный дом для медработников

В Тукаевском районе Татарстана в деревне Малая Шильна для врачей и молодых специалистов центральной районной больницы началось строительство 24-квартирного дома. Он возводится за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ, пишут «Челнинские известия».

Строительство четырехэтажного дома началось в ноябре 2021 года, сейчас специалисты возводят второй этаж. По планам завершить стройку нужно в октябре 2022 год, но строители обещают сдать объект раньше положенного срока.

На возведение нового дома выделен 41 млн рублей. Новые квартиры будут оборудованы всем необходимым и сданы в чистовой отделке. В планах после сдачи многоэтажки благоустроить двор — установить детскую площадку и разбить цветники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лениногорске новые квартиры получили нефтяники, бюджетники и молодые семьи.