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Ру Тат
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Строительство
20 марта 2022  02:32

В Тукаевском районе построят многоквартирный дом для медработников

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В Тукаевском районе Татарстана в деревне Малая Шильна для врачей и молодых специалистов центральной районной больницы началось строительство 24-квартирного дома. Он возводится за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ, пишут «Челнинские известия».

Строительство четырехэтажного дома началось в ноябре 2021 года, сейчас специалисты возводят второй этаж. По планам завершить стройку нужно в октябре 2022 год, но строители обещают сдать объект раньше положенного срока. 

На возведение нового дома выделен 41 млн рублей. Новые квартиры будут оборудованы всем необходимым и сданы в чистовой отделке. В планах после сдачи многоэтажки благоустроить двор — установить детскую площадку и разбить цветники.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Лениногорске новые квартиры получили нефтяники, бюджетники и молодые семьи.

#госжилфонд при президенте рт
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