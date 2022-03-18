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Ру Тат
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Строительство
18 марта 2022  16:11

В Лениногорске новые квартиры получили нефтяники, бюджетники и молодые семьи

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В Лениногорске новые квартиры получили нефтяники, бюджетники и молодые семьи

Сегодня в Лениногорске состоялось заселение 120-квартирного соципотечного дома № 16 по улице Достоевского. Он был построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ.

В новостройке, расположенной в микрорайоне № 7, будут проживать работники нефтяной отрасли и бюджетной сферы, а также молодые семьи. 

Новый многоквартирный дом имеет два подъезда, десять этажей, общая площадь квартир составляет 8,2 тыс. квадратных метров. Все квартиры сданы в чистовой отделке и оборудованы всем необходимым. 

Президент Татарстана Рустам Минниханов неоднократно подчеркивал, что «самое главное — в начале жизненного пути, при формировании семьи, надо дать возможность человеку как-то свой угол создать».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Сабинском районе заселили два соципотечных дома с индивидуальным отоплением.

Фото: Госжилфонд при Президенте РТ.

#госжилфонд при президенте рт
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