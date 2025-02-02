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Происшествия 2 февраля 2025 11:59

В Тукаевском районе объявили о проведении учений по отражению атаки беспилотников

В Тукаевском районе объявили о проведении учений по отражению атаки беспилотников на нефтяные объекты. Об этом сообщает администрация района в своем Telegram-канале.

«В целях недопущения атак на нефтяные объекты, в районе проводятся учебные мероприятия по ликвидации БПЛА стрелковым оружием», – говорится в сообщении.

Жителей района призывали сохранять спокойствие.

Ранее «Татар-информ» сообщал о летающем над Альметьевском беспилотнике. В пресс-службе исполкома Альметьевского района сообщили, что данные полеты согласованы с оперативными службами.

#тукаевский район #атака БПЛА
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