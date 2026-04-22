В Туапсе ПДК бензола, ксилола и сажи превышены в два-три раза

В Туапсе из-за пожара на морском нефтеналивном терминале, вызванном атакой украинских БПЛА, 21 апреля предельно допустимые концентрации бензола, ксилола и сажи в воздухе оказались превышены в два-три раза. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, передает ТАСС.

При этом выброшенные в атмосферу продукты горения выпали с прошедшим дождем, из-за чего в разных районах города на поверхностях образовался черный налет. «Особенно это касается ближайших к терминалу микрорайонов – Грознефть, Сортировка и Звездный, и частично – Центрального района», – уточнили в оперштабе.

Данные о превышениях ПДК также относятся именно к этим районам Туапсе. Сегодня, 22 апреля, замеры не производились из-за дождя.

«По информации Министерства здравоохранения региона, с ночи 20 апреля не было ни одного случая обращения в медучреждения с симптомами острого заболевания или недомогания из-за пожара», – заверили в оперштабе и пообещали, что ситуация нормализуется, как только завершится тушение пожара на терминале.