Происшествия 20 апреля 2026 13:57

Нефтяное пятно в 10 тыс. кв. метров образовалось под Туапсе после атак вражеских БПЛА

Огромное нефтяное пятно зафиксировано в Черном море почти в трех километрах от порта Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Туапсе неоднократно подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели человека в морском порту в результате налета вражеских беспилотников.

