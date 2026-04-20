Нефтяное пятно в 10 тыс. кв. метров образовалось под Туапсе после атак вражеских БПЛА
Огромное нефтяное пятно зафиксировано в Черном море почти в трех километрах от порта Туапсе. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
«Это последствия атаки БПЛА, предпринятой в ночь на 16 апреля, в результате которой была повреждена инфраструктура морского терминала. Площадь загрязнения акватории, по оценкам специалистов, составляет 10 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.
Туапсе неоднократно подвергался массированным атакам со стороны ВСУ. Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о гибели человека в морском порту в результате налета вражеских беспилотников.