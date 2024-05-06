В троллейбусах и трамваях Казани за неделю поймали более 120 безбилетников

Контрольно-ревизионный отдел МУП «Метроэлектротранс» продолжает проверки по оплате проезда на трамвайных и троллейбусных маршрутах. За неделю специалисты поймали более 120 «зайцев», сообщается в телеграм-канале предприятия.

«По данным за прошедшую неделю, на которой было много праздничных дней, контролерами было проведено 478 проверок, в ходе которых выявлен 121 безбилетных пассажиров. Все „зайцы“ оплатили проезд и продолжили свой путь на электротранспорте», — отмечается в сообщении.

В предприятии напомнили жителям и гостям города о необходимости производить оплату проезда в течение одной остановки в соответствии с действующим тарифом.

Напомним, бескондукторную систему оплаты проезда начали внедрять в сентябре 2023 года. Всего «электронные кондукторы» размещены в 48 трамваях, 70 троллейбусах города. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса. Летом 2024 года на новую систему перейдут еще 126 троллейбусов и трамваев Казани.