Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Летом еще 126 троллейбусов и трамваев Казани перейдут на бескондукторную систему
Летом 2024 года еще 126 троллейбусов и трамваев в Казани перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.
«На сегодняшний день системой оборудовано 118 единиц электрического транспорта – 48 трамваев, 70 троллейбусов. Летом электронными устройствами оснастят еще 126 троллейбусов и трамваев», – сказано в сообщении.
Всего с момента перевода части наземного электротранспорта на новую систему прошло шесть месяцев. Контрольно-ревизионный отдел предприятия продолжает усиленные проверки по оплате проезда на трамвайных и троллейбусных маршрутах, в том числе и на маршрутах, оборудованных бескондукторной системой оплаты проезда. Всего было проведено боле 15 тыс. проверок, выявлены 4 469 безбилетных пассажиров. В этот период проверяющим пришлось 9 раз прибегнуть к остановке движения из-за «зайцев».
«В результате проверок „зайцы“ оплачивали проезд и продолжали свой путь дальше на электротранспорте. Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер в праве высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — предупредили в предприятии.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»