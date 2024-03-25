Летом еще 126 троллейбусов и трамваев Казани перейдут на бескондукторную систему

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Летом 2024 года еще 126 троллейбусов и трамваев в Казани перейдут на бескондукторную систему оплаты проезда. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем телеграм-канале.

«На сегодняшний день системой оборудовано 118 единиц электрического транспорта – 48 трамваев, 70 троллейбусов. Летом электронными устройствами оснастят еще 126 троллейбусов и трамваев», – сказано в сообщении.

Всего с момента перевода части наземного электротранспорта на новую систему прошло шесть месяцев. Контрольно-ревизионный отдел предприятия продолжает усиленные проверки по оплате проезда на трамвайных и троллейбусных маршрутах, в том числе и на маршрутах, оборудованных бескондукторной системой оплаты проезда. Всего было проведено боле 15 тыс. проверок, выявлены 4 469 безбилетных пассажиров. В этот период проверяющим пришлось 9 раз прибегнуть к остановке движения из-за «зайцев».

«В результате проверок „зайцы“ оплачивали проезд и продолжали свой путь дальше на электротранспорте. Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер в праве высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — предупредили в предприятии.