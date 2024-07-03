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В Троицком храме прошло отпевание погибшего в ДТП иерея Сергия Рыбочкина
Сегодня, в день памяти святителя Гурия, архиепископа Казанского, митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл и епископ Чистопольский и Нижнекамский Пахомий совершили в Троицком храме села Чистопольские Выселки Божественную литургию и отпевание иерея Сергия Рыбочкина, который в минувшее воскресенье погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.
Иерей находился за рулем Renault и двигался в сторону Чистополя. На трассе он столкнулся с фурой. Отцу Сергию было 26 лет, у него остались жена и маленькая дочь. Также известно, что иерей вырос в многодетной семье священника.
В храме молились священнослужители и миряне Татарстанской митрополии, родные и близкие усопшего, преподаватели, студенты и выпускники Казанской духовной семинарии. За Литургией возносились сугубые прошения об упокоении новопреставленного священника.
По благословению митрополита Кирилла во всех храмах и монастырях Казанской епархии совершается поминовение новопреставленного иерея Сергия.
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