Настоятель храма Казанской епархии погиб в ДТП с фурой

Сегодня в ДТП погиб иерей Сергий Рыбочкин. Священнослужитель был настоятелем Иоанно-Богословского храма села Масловка Рыбно-Слободского района РТ и являлся секретарем приемной комиссии Казанской духовной семинарии.

По предварительным данным, Рыбочкин был за рулем автомобиля и двигался в сторону Чистополя. На трассе он столкнулся с фурой.

Отцу Сергию было 26 лет, окончил Казанскую духовную семинарию. У него остались жена и маленькая дочь. Также известно, что иерей вырос в многодетной семье священника.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл выразил глубокие соболезнования семье отца Сергия. По благословению владыки в храмах и монастырях Казанской епархии помолятся об упокоении души священника, сообщает Татарстанская митрополия.

«Дорогие братья и сестры, сегодня в автомобильной аварии трагически погиб клирик нашей Казанской епархии иерей Сергий Рыбочкин. Просьба о молитвах об упокоении новопреставленного собрата. Отец Сергий был прекрасным и добрым священником», – сообщил в социальных сетях иеромонах Роман Модин.

Руководитель Миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин поделился, что Рыбочкин был учеником казанской семинарии.

«Я помню его еще студентом. В Казанской семинарии обучилась целая династия Рыбочкиных. Отец Сергий отличался любовью к Богослужению, всегда был уставщиком, знал ход Богослужения. Помню его как начинающего преподавателя семинарии. Очень радостно, когда люди, которые учились на твоих глазах, начинают работать в учебном заведении, которое сами окончили. Вечная память, мы будем молиться об его упокоении», – поделился иерей.

О месте отпевания отца Сергия будет сообщено позже.