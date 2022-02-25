Сразу в трех театрах Татарстана состоятся премьерные показы спектаклей

Сразу в трех театрах Татарстана 25 и 26 февраля состоятся премьерные показы спектаклей. Сейчас в учреждениях культуры идут последние приготовления, генеральные прогоны репетиций.

Альметьевский татарский драматический театр представит спектакль «Не был женат» по повести татарского драматурга Гаяза Исхаки. Материалом для спектакля стало не только одноименное произведение, но и документальные истории, в основе которых лежат интервью с реальными людьми. Творческая команда, в том числе артисты театра, подняли тему межнациональных браков, рассуждая о рамках национального менталитета и религиозных установок.

Фото: Альметьевский татарский драматический театр

В Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Самира Амутбаева состоится премьера «Пир / Чума» по «Маленьким трагедиям» Александра Пушкина . «Пир / Чума» — это спектакль-рефлексия о времени, в котором мы живем, о вопросах, которые задает себе каждый человек и каждый художник.

«В 1830-м А.С. Пушкин пишет цикл из четырех пьес, который называет „Маленькие трагедии“. Поэт заточен в Болдино, вокруг бушует холера — когда, как не в 2022 году, возвращаться к этим текстам?» — говорится в аннотации к спектаклю.

Завлит театра Нурсиба Адиева рассказала агентству, что режиссером-постановщиком выступил молодой режиссер из Москвы Тимур Шарафутдинов, выпускник Государственного института искусств Узбекистана и совместной магистратуры Школы-студии МХАТ и Центра имени Мейерхольда.

Фото: Мензелинский государственный татарский драматический театр

В Бугульминском драмтеатре им. А.В. Баталова готовятся к премьере комедии «Все будет хорошо, или Don`t worry». Здесь по сюжету на молодого творческого юношу обрушивается в один вечер все, что можно: старая любовь, новые возможности, гнев отца его девушки, разочарование друга. И это все под покровом кромешной темноты. На глазах зрителей скульптор проходит все пять стадий принятия неизбежного: отрицание, гнев, торг, депрессию, принятие. Но каких мук это ему стоило. Все герои комедии то и дело попадают в странные ситуации, где хитрость приводит к вранью, а фикция порождает еще больший обман.

По словам заведующей литературной частью Юлии Исмагиловой, над спектаклем работал приглашенный режиссер из Москвы Алексей Молостов.

Фото: Бугульминский драмтеатр им. А.В. Баталова

Постановка всех трех спектаклей стала возможной благодаря федеральной программе «Театры малых городов России».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что премьера спектакля «Обереги» в Нижнекамском драмтеатре прошла с аншлагом.