Премьера спектакля «Обереги» в Нижнекамском драмтеатре прошла с аншлагом

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

В большом зале Нижнекамского татарского драматического театра им. Туфана Миннуллина состоялся показ спектакля — биографической драмы-эссе «Обереги», посвященной народному художнику Татарстана Ахсану Фатхутдинову.

«Премьера прошла на высшем уровне, — поделилась с ИА „Татар-информ“ заведующая литературной частью Разиля Насибуллина. — Спектакль посетило множество гостей, в том числе театральные критики республиканской театральной премии „Тантана“ и куратор специальных проектов Татарского государственного академического театра имени Камала и эксперт премии „Золотая маска“ Нияз Игламов. Зрителям все очень понравилось, это другая форма спектакля, где включено и видеосопровождение».

Фото: © пресс-служба Нижнекамского района РТ

На премьере в Татарском государственном драматическом театре побывал руководитель исполкома района Рамиль Муллин. В конце спектакля он вышел на сцену, поблагодарил режиссера Рустама Галиева и актерский состав за создание нового спектакля.

Фото: © Нижнекамский татарский драмтеатр им. Туфана Миннуллина.

Зал заполнили с учетом требований Роспотребнадзора на 70%. Среди зрителей были и обладатели «Пушкинской карты».

«Пока спектакль планируется показывать зрителям Нижнекамска. В перспективе — выезжать за пределы города», — отметила собеседница агентства.

Всего на сцену вышли около 15 актеров. Героями биографической драмы-эссе стали сам художник Ахсан Фатхутдинов и его духи-хранители. Они познакомили зрителей с уникальным и самобытным творчеством народного художника, рассказали о его жизненном пути. Главную роль — художника Ахсана Фатхутдинова исполнил сам режиссер спектакля Рустам Галиев.