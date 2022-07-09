В трех странах вновь введен масочный режим из-за вспышек Covid-19

В Кипре, Катаре и Пакистане возобновили действие масочного режима из-за вспышек заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Так, в Катаре в последние дни выявляется в среднем около 700 новых пациентов, что в два раза выше показателей на начало июня.

В Пакистане же количество новых случаев выросло со 100 – в начале июня – до примерно 800 человек за сутки.

На Кипре масочный режим не действовал с 31 мая.

Напомним, что ранее о возможности возобновления ковидных ограничений говорили Франция и Италия. Обстановка в этих странах сильно обострилась – ежедневно здесь фиксируется более сотни тысяч новых случаев Covid-19.

С 2 июля в России отменены масочный режим, запрет на работу общепита ночью и ряд других ограничений. С 15 июля должны быть сняты ограничения, связанные с пересечением границы РФ.