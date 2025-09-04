В трех районах Татарстана установлен карантин по бешенству

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Елабужском, Заинском и Сармановском районах Татарстана введен карантин по бешенству. Соответствующие указы подписал Раис РТ Рустам Минниханов.

Эпизоотическими очагами признаны:

– территория личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Лекарево Лекаревского сельского поселения Елабужского района РТ по адресу: ул. Комаровка, д. 8;

– территория личного подсобного хозяйства, расположенного в деревне Перцовка Аксаринского сельского поселения Заинского района РТ по адресу: ул. Дачная, д. 39;

– территория личного подсобного хозяйства, расположенного в селе Верхние Шипки Верхнешипкинского сельского поселения Заинского района РТ по адресу: ул. Центральная, д. 76;

– территория радиусом один километр от точки с координатами 55,262181 градуса северной широты и 52,418653 градуса восточной долготы в Чукмарлинском сельском поселении Сармановского района РТ (к югу от села Чукмарлы и к западу от деревни Саях).

Неблагополучными признаны территории радиусом два километра от эпизоотических очагов в первом и третьем случаях, одного километра – во втором и четвертом случаях.

На время действия ограничений территорию эпизоотического очага можно посещать лишь персоналу, обслуживающему животных, ветеринарам, ликвидаторам очага и местным жителям, включая временно пребывающих.

В очаге запрещено лечить больных восприимчивых к бешенству животных, а также ввозить и вывозить оттуда восприимчивых животных. Вывоз животных разрешен, если они были вакцинированы против бешенства минимум за 179 дней до момента вывоза. Также нельзя перемещать и перегруппировывать восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов.

На неблагополучной территории во время карантина запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных. Относительно их вывоза введены меры, аналогичные действующим в эпизоотическом очаге. Запрещен отлов диких восприимчивых животных для зоопарков.

Карантинный режим будет снят только после того, как пройдет 60 дней с момента убоя последнего подозреваемого в заболевании бешенством животного или уничтожения тела последнего заболевшего животного.

При этом в селе Русский Акташ Русско-Акташского сельского поселения Альметьевского района РТ, напротив, снят введенный ранее карантин по бешенству животных.

В июле Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что вопросы профилактики опасных заболеваний животных должны быть в приоритете. «Речь идет о безопасности нашей республики. Мы крупный животноводческий регион. Очень важны превентивные меры, поскольку эти болезни несут большую угрозу», – подчеркнул он.