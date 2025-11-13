news_header_top
Общество 13 ноября 2025 13:24

В трех районах Татарстана прошли мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв ДТП

Фото: Госавтоинспекция РТ

Третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днем памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Накануне этой памятной даты в трех районах Татарстана состоялись мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню памяти жертв ДТП.

В детсаду «Пчелка» Лаишевского района дети посмотрели обучающие мультфильмы, повторили ПДД и изготовили бумажных голубей – символ жизни. Поделки передали родителям‑водителям как напоминание о безопасности на дороге.

В Высокогорском районе прошла акция с участием волонтеров, которые вышли с плакатами о важности соблюдения скоростного режима, использования детских удерживающих устройств и внимательности за рулем. В Буинском районе раздавали памятки и световозвращающие жилеты, напоминая о главных правилах безопасности на дороге.

