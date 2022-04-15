В трех поселках Высокогорского района РТ подтопило 20 приусадебных участков

По данным ГУ МЧС России по РТ, в селе Чепчуги и деревнях Старые Бирюли и Байкал Высокогорского района подтопило 20 приусадебных участков. Все случаи подтопления остаются на контроле ведомства.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Три участка оказались подтоплены в селе Чепчуги, семь – в Старых Бирюлях, оставшиеся десять – в деревне Байкал. Во всех случаях жилые дома и социально значимые объекты не попадают в зону подтопления, эвакуация населения не требуется.

Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РТ держит ситуацию на контроле. На все места отправлена опергруппа Высокогорского пожарно-спасательного гарнизона, запланирован мониторинг три раза в сутки по контролю за состоянием уровня воды в районе подтопления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что в трех поселках Татарстана МЧС прогнозирует подтопления приусадебных участков.