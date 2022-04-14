В трех поселках Татарстана МЧС прогнозирует подтопления приусадебных участков

По прогнозным расчетам ГУ МЧС России по РТ, 15 апреля, в эту пятницу, существует вероятность подтопления 21 приусадебного участка и одного участка дороги в трех населенных пунктах Высокогорского района республики: в селе Чепчуги и деревнях Старые Бирюли и Байкал.

Четыре из участков, которые по прогнозу могут быть подтоплены, находятся в селе Чепчуги. Жилые дома в зону затопления не попадают, а проезд в населенный пункт также не будет нарушен.

Еще семь приусадебных участков в прогнозируемой зоне подтопления приходятся на Старые Бирюли. Как и в предыдущем случае, жилые дома в зоне затопления не окажутся, проезд не пострадает.

Оставшиеся десять огородов и один участок дороги находятся в деревне Байкал. Тем не менее движение по улице Лесной не прекращено. Имеется возможность проехать по улице Дружбе. Спасатели провели обход по местным дворам и проинформировали жителей.

Во всех трех населенных пунктах постоянно проводится мониторинг уровня воды и метеорологической обстановки окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.