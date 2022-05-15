В трех казанских детсадах появятся системы экстренного оповещения за 3,7 млн рублей

Системы экстренного оповещения должны появиться в трех детских садах (№ 298 в Дербышках, № 299 в Авиастроительном районе и № 366 в поселке Северном) за 3,7 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Заказчиком выступил Департамент телекоммуникационных технологий Казани. Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации проведут на высоте не менее 2,3 метра от пола и не менее 15 см от потолка.

В этом году оборудование с системой экстренного оповещения при ЧС появится еще в 103 школах и 319 детсадах, пишут «Казанские ведомости».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на охрану всех государственных и муниципальных школ выделят 1,1 млрд рублей.