В треке «Женский взгляд» на «КазаньФоруме» примут участие представители 22 стран

Представители 22 стран заявились на участие в треке «Женский взгляд», который пройдет на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

«В этом году будет очень широкий международный состав участников. В прошлом году участвовали представители 13 стран, до этого было 16 стран. Мы очень рады, что, несмотря на текущую ситуацию, интерес к нашему форуму растет. Будут работать много площадок, которые вызывают интерес», – рассказала парламентарий.

Для участия в треке «Женский взгляд» помимо России заявились представители Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Вьетнама, Ганы, Египта, Индии, Индонезии, Ирана, Камбоджи, Камеруна, Кении, Мавритании, Малайзии, Марокко, Лаоса, Омана, ОАЭ, Пакистана, Сьерра-Леоне и Таиланда.

«Интерес к форуму сейчас намного больше, чем в предыдущие годы. Если раньше нам приходилось проводить какую-то кампанию по привлечению участников, интересных спикеров, модераторов, то сейчас даже приходится осуществлять отбор среди тех, кто заявился. На сегодня у нас уже зарегистрировалось более 13,4 тыс. человек. И среди них свыше 7,1 тыс. – это те, кто будет принимать непосредственное участие в деловой программе форума», – отметила депутат Госсовета РТ, член объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Лилия Маврина.

Она добавила, что в этом году увеличилось количество представителей средств массовой информации, желающих освещать мероприятия форума. Всего заявки подали 660 журналистов, что почти на 100 человек больше, чем в прошлом году.

«Заявочная кампания еще продолжается, она завершится 7 мая. В этом году программа форума расширена по сравнению с прошлым годом. Это тоже говорит о том, что желающих провести свои треки, сессии много. Всего запланировано более 140 сессий, 20 треков. В рамках форума запланирована не только деловая программа, но и мероприятия культурной, спортивной направленности», – подчеркнула Маврина.

XVII Международный экономический форум «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» пройдет с 12 по 17 мая.