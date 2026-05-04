Бразильская актриса Луселия Сантус станет спикером трека «Женский взгляд» на «КазаньФоруме»

Бразильская актриса и продюсер Луселия Сантус станет одним из спикеров трека «Женский взгляд» на XVII Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: КазаньФорум». Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в Госсовете РТ руководитель объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт – Милосердие» Алсу Набиева.

«Мы с ней познакомились в прошлом году, когда ездили на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро. Уже успели привезти ее в нашу страну в сентябре прошлого года. Ей очень понравилось. И, конечно, нам было очень приятно, когда она подтвердила свое участие на "КазаньФоруме"», – рассказала парламентарий.

Набиева добавила, что Луселия Сантус – «амбассадор женских вопросов». В России актриса стала известна как исполнительница главной роли в телесериале «Рабыня Изаура».

Спикерами трека «Женский взгляд» также станут председатель Совета деловых женщин Эмиратов Лиша Мохаммед Аль Мулла, президент Совета экономически деловых женщин при Федерации египетских торговых палат и Александрийской торговой палаты, член правления Международной федерации торговых палат (ICC World Chambers Federation) Рим Сиам, президент Мавританского сообщества женщин-бизнесменов Фатимату Эльвил, председатель Совета женщин-предпринимателей Вьетнама Минь Тхи Тует Нгуен, консультант Федерального управления по вопросам идентификации, гражданства, таможни и портовой безопасности Шейха Доха Ибрагим Юсеф Аль Шехи.