В транспорте Челнов выявлено 27 пассажиров без QR-кодов

В общественном транспорте Набережных Челнов выявлено 27 пассажиров без QR-кодов. Об этом на аппаратном совещании сообщил первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Продолжается проверки по наличию QR-кодов. Пассажиропоток на прошлой неделе составил 67,5 тыс. В сутки по городским маршрутам курсируют 68 трамваев и 275 автобусов», — отметил докладчик.

В декабре проверка QR-кодов в транспорте привела к снижению пассажиропотока — с 95 до 72 тыс. человек в день.

С начала пандемии в Набережных Челнах зарегистрировано 6596 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавируса. Показатель составляет 1255,5 на 100 тыс. населения, что на 0,3% ниже среднереспубликанского значения. Под медицинским наблюдением находятся 372 человека, сняты с учета 11 456.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за выходные контролеры обнаружили в трамваях и метро Казани 12 пассажиров без QR-кодов.