За выходные контролеры обнаружили в трамваях и метро Казани 12 пассажиров без QR-кодов

За прошедшие выходные в Казани в электротранспорте выявили 12 человек без QR-кодов. Из них восемь пассажиров попросили покинуть салон трамваев и троллейбусов, еще четверых не пустили в метро.

Этим утром обнаружили троих нарушителей, которые хотели проехать в трамваях и метро без QR-кода. Кроме того, во время проверки масочного режима обнаружили 54 пассажиров без масок. Из них 37 человек надели маски после замечания, остальные покинули транспорт.

В МУП «Метроэлектротранс» напоминают, что по постановлению Кабмина РТ проезд в общественном транспорте возможен лишь при наличии QR-кода о вакцинации, перенесенной болезни либо медотводе.