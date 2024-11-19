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В трамваях и троллейбусах Казани можно будет оплачивать проезд по геолокации
В трамваях и троллейбусах столицы Татарстана появилась возможность оплачивать проезд по геолокации. Оплата производится в приложении «Казань транспорт», к которому привязывается банковская карта, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
«Технология оплаты основана на сопоставлении геопозиции транспортных средств и смартфона пассажира», — пояснили в пресс-службе предприятия.
Для оплаты проезда необходимо скачать приложение «Казань транспорт», привязать банковскую карту, включать Bluetooth и геолокацию и подтвердить свой маршрут (приложение определит его автоматически), подтвердить оплату, предъявить электронный билет контролеру.
В наземном электрическом транспорте также обновлены информационные стикеры с QR-кодом. Считывая его, также можно оплатить проезд по приложению «Казань транспорт».
Приложение было запущено компанией «Датапакс» в январе 2022 года. Уже в этом году на международном форуме Kazan Digital Week было подписано еще одно соглашение с этой компанией — о внедрении инновационной технологии безбарьерной оплаты проезда на основе данных геолокации.
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