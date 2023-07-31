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Экономика 31 июля 2023 19:15

В список для параллельного импорта включены фотоаппараты Canon и батарейки Duracell

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В список для параллельного импорта включены фотоаппараты Canon и батарейки Duracell
Фото: © «Татар-информ»

Список товаров для параллельного импорта в Россию пополнился фотоаппаратами Canon, Fujifilm, Sony, а также батарейками Duracell. Об этом со ссылкой на распоряжение Правительства РФ сообщает РИА Новости.

Кроме того, разрешен импорт очков таких берндов, как Ray-Ban, Hugo и Calvin Klein, запчастей для автомобилей Isuzu.

28 июля замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков заявил, что министерство завершило работу над очередным обновлением списка.

Напомним, что в конце июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввозить некоторые зарубежные бренды без согласия правообладателя. На сегодня в список входят товары сотни иностранных производителей. Это в том числе автомобили Land Rover, Jaguar, Bentley, гаджеты Apple и Samsung, товары из IKEA, косметические и парфюмерные бренды.

#импорт
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