Минпромторг утвердил новый перечень товаров для параллельного импорта

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Минпромторг утвердил обновленный перечень товаров для параллельного импорта в Россию. Об этом на саммите «Россия — Африка» заявил замглавы ведомства Василий Осьмаков.

«Обновленный список для параллельного импорта уже утвержден, в ближайшее время направим его в Минюст», — заметил замминистра в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что работа над перечнем продолжается — следующее обновление списка может произойти уже в ближайшие два—три месяца.

Напомним, что в конце июня 2022 года Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий ввозить некоторые зарубежные бренды без согласия правообладателя. На сегодня в список входят товары сотни иностранных производителей. Это в том числе автомобили Land Rover, Jaguar, Bentley, гаджеты Apple и Samsung, товары из IKEA, косметические и парфюмерные бренды.