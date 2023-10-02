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В топ лучших школ России вошли 8 общеобразовательных учреждений Казани
Среди 200 лучших школ России по конкурентоспособности отмечены 8 общеобразовательных учреждений Казани. Об этом на деловом понедельнике заявил начальник Управления образования исполкома города Ирек Ризванов.
Так, в рейтинг вошли лицей №131, лицей-интернат №2, IT-лицей КФУ, лицей имени Лобачевского, лицей-интернат №7, гимназия №7, лицей – инженерный центр и гимназия №19.
«В список 300 сильнейших школ по количеству выпускников, поступивших в сильнейшие российские вузы, вошли 6 учреждений образования города», – добавил он.
По словам Ризванов, среди них – лицей №131, лицей имени Лобачевского, гимназия №19, IT-лицей КФУ, лицей №177 и лицей №121.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что двенадцать школ Татарстана вошли в рейтинг лучших школ России.
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